Welche Promis werden sich in der kommenden Ausgabe von Schlag den Star duellieren? In der heutigen Folge der beliebten Samstagabendshow treten Sophia Thomalla (31) und Evelyn Burdecki (32) gegeneinander an – und müssen sich in verschiedenen Quizspielen beweisen. Doch welche VIPs werden das nächste Mal ihr Glück versuchen? Das gab Moderator Elton (50) jetzt bekannt. Er verkündete, dass es am 18. September ziemlich sportlich bei ProSieben wird, denn: Alexander Zverev (24) und Silvio Heinevetter (36) werden gegeneinander kämpfen!

"Alexander Zverev wird hier antreten, der Olympia-Goldmedaillen Gewinner", berichtete der 50-Jährige gerade in dem Format. Natürlich habe der Sender sich auch einen ebenbürtigen Gegner für den Tennisspieler ausgesucht – und zwar Handballer Silvio. Der 36-Jährige, der sogar im Publikum sitzt, kann es offenbar kaum noch erwarten. "Alex, viel Erfolg bei den US-Open. Ich hoffe du kommst ins Finale – und powerst dich richtig aus", lautete die Kampfansage an seinen Konkurrenten.

Doch weshalb ist Silvio am heutigen Abend überhaupt zu Gast in der Show? Der Torwart feuert Sophia an – die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren: Der 36-Jährige ist seit 2009 mit ihrer Mutter Simone Thomalla (56) in einer Beziehung. Deshalb nennt die Are You The One?-Moderatorin ihn auch liebevoll "Papa Heine" und fiel ihm bei der Verkündung herzlich in die Arme.

Anzeige

Getty Images Silvio Heinevetter im November 2020

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter in Berlin, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de