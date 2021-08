Das könnte ein hartes Duell werden! In der vergangenen Folge von Schlag den Star battelten sich Bülent Ceylan (45) und Jenke von Wilmsdorff (55). Während der Ausstrahlung der Spielshow hatte Moderator Elton (50) aber eine Überraschung für die Zuschauer. Anders als sonst verkündete ProSieben schon in der Sendung, welche Promis als Nächste zum Duell antreten. Am 28. August geht es für Evelyn Burdecki (32) und Sophia Thomalla (31) um den begehrten Geldkoffer. Dass es ziemlich spannend werden könnte, verspricht jetzt diese "aggressive" Kampfansage von Sophia...

"Markiert den 28. August in eurem Kalender. Es gibt auf die Fresse", schrieb die Brünette jetzt auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Teaserclip der TV-Show. Offenbar hat sie vor, es ihrer Kontrahentin so richtig zu zeigen und der Dschungelcamp-Königin den Sieg nicht einfach so zu überlassen. Doch auch Evelyn verkündete daraufhin, dass sich Sophia besser warm anziehen sollte. "Wer am Ende die größere Fresse zieht, wird man dann sehen", kommentierte sie den Beitrag der Moderatorin.

Dass die beiden Frauen ihren Kampf mit besonders viel Humor nehmen, hatten sie bereits in einem Video während der vergangenen Folge bewiesen. "Ich kann am 28. August bei 'Schlag den Star' mitmachen. Aber gegen wen? Ich brauche jemanden, der richtig dumm und hässlich ist. Mal Insta checken", meinte die 31-Jährige. Daraufhin zückte sie das Telefon und hatte Evelyn am Apparat.

Sophia Thomalla bei "Are You The One?"

Evelyn Burdecki bei den RTL-Sommerspielen 2021

Sophia Thomalla, Moderatorin

