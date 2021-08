Eric Sindermann (33) hat das nächste Ziel vor Augen! Gerade erst hat der Ex on the Beach-Star sein Abenteuer bei Promi Big Brother beendet. Der Designer gehörte bis kurz vorm Finale zur Crew im TV-All – musste sich dann aber geschlagen geben. Trübsal blasen ist bei Eric aber längst nicht angesagt: Nach seinem Ausscheiden in der Show hat er längst neue Pläne geschmiedet. Der Berliner will seine Traumfrau finden und weiß schon ganz genau, wo: Eric will der nächste Rosenkavalier bei Der Bachelor werden.

"Mein Traum wäre, der nächste Bachelor zu sein. Diese glattgeleckten Typen gehen mir auf den Geist. Die Zuschauer wollen doch jemanden wie mich sehen, der Spaß reinbringt, der Entertainer ist", plauderte der 33-Jährige gegenüber Promiflash aus. Er will in dem TV-Format also nicht nur seine Mrs. Right finden, sondern den Fans auch jede Menge Unterhaltung liefern. Eine Sache kommt für Eric aber ganz und gar nicht infrage: Er will sich vor laufender Kamera nicht komplett ausziehen. "Außer Adam sucht Eva und Naked Attraction hätte ich auf vieles Lust", betonte er. Idealerweise lernt er seine Traumfrau aber doch im privaten Umfeld kennen.

Das Reality-TV aufzugeben, ist für Dr.Sindsen aber keine Option. Der angehende Modekönig von Deutschland fühlt sich in der Rolle des Entertainers nämlich pudelwohl. "Ich will kein One-Hit-Wonder sein, sondern richtig aufdrehen. Ich mache mit meiner Mode als Modedesigner weiter, aber ich liebe auch Reality-TV. Für mich ist das das Größte", stellte er klar. Die Branche habe nur auf jemanden wie ihn gewartet.

Instagram / dr.sindsen "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

Ex On The Beach, TV NOW Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, bekannt als Designer "Dr.Sindsen"

