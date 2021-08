Eric Sindermann (33) ist über sein Promi Big Brother-Aus erschüttert! Der Hottie wurde am Mittwoch von den Zuschauern aus der TV-Raumstation gewählt und zurück nach Hause geschickt. Das traf Eric mehr als überraschend – obwohl er zuvor noch zum dümmsten Kandidaten gewählt wurde, was ihn zum Weinen brachte. Im Promiflash-Interview verriet der Modeliebhaber nun, wie schlecht es ihm nach seinem Weltraum-Aus wirklich ging.

"Ich war geschockt. Ich hatte einfach irgendwie die Vision und den Wunsch, dass ich ins Finale komme. Dementsprechend war das für mich wie ein Knall", schilderte Eric seinen Zustand nach dem Exit im Gespräch mit Promiflash. Es seien aber keine Tränen geflossen, er war deswegen so durcheinander, dass er gar nicht wusste, wo ihm der Kopf steht. "Auch als ich zu Jochen und Marlene raus bin, habe ich das noch so gar nicht realisiert. Danach hatte ich dann einen kleinen Nervenzusammenbruch", offenbarte der Berliner weiter.

Mittlerweile geht es Eric aber wieder besser. "Ich hatte gehofft, dass ich gegen Marie nicht verlieren würde. Gegenüber Danny habe ich mich als der klare Außenseiter gesehen, er hat einfach eine zu große Fanbase", reflektierte der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer.

