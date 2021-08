Plant Ben Affleck (49) schon einen Kniefall für Jennifer Lopez (52)? Seit einigen Monaten sind der Schauspieler und die Musikerin wieder ein Paar – 17 Jahre, nachdem sie ihre erste Verlobung lösten. Nur kurz nach dem Liebes-Comeback gab es zuletzt Gerüchte über eine baldige Hochzeit – denn der Batman-Star wurde bei einem Juwelier abgelichtet. Doch suchte Ben dort wirklich einen Ring für J.Lo aus? Ein Insider klärt die Spekulationen nun auf.

Gegenüber E! News enthüllte ein Bekannter des Hollywoodstars nun den wahren Grund für dessen Shopping-Trip: Laut dem Insider habe Ben mit seiner Mutter und seinen Kindern eine Schnitzeljagd in dem Shoppingcenter veranstaltet. "Sie strichen verschiedene Artikel von ihrer Liste. Eine Station war Tiffany", schilderte die Quelle.

Demnach hatte der Besuch in dem Luxusshop nichts mit einer möglichen Verlobung zu tun. Dennoch soll Ben bereits Pläne haben, seine Liebste zur Frau zu nehmen: "Ben will nicht, dass die Geschichte sich wiederholt – er will Jen nicht noch einmal gehen lassen", hieß es zuletzt aus dem Bekanntenkreis.

Anzeige

MEGA Ben Affleck in Los Angeles, August 2021

Anzeige

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de