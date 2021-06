Wollen Ben Affleck (48) und Jennifer Lopez (51) aka Bennifer dieses Mal alles richtig machen? Es war das Liebes-Comeback des Jahres: Der Schauspieler und die Musikerin versuchen es rund 17 Jahre später noch mal miteinander! Wir erinnern uns: Im Jahr 2002 gab das einstige Traumpaar seine Blitzverlobung bekannt. Doch zu einer Hochzeit sollte es nie kommen. Stattdessen trennten sie sich 2004 überraschend. Gibt es vielleicht jetzt ein Happy End für Bennifer? Angeblich will Ben J.Lo schon bald heiraten!

Das behauptet nun zumindest ein Vertrauter des Hollywood-Stars gegenüber dem OK! Magazine. "Ben will nicht, dass die Geschichte sich wiederholt – er will Jen nicht noch einmal gehen lassen", betont der Insider. "Ihre neue Beziehung ist zwar vielleicht erst ein paar Wochen alt, aber in Wirklichkeit knüpfen sie dort an, wo sie damals aufgehört haben", will die Quelle wissen. "Er will noch in diesem Jahr vor ihr auf die Knie gehen."

Ein weiteres Insider-Interview mit People stützt diese These. "Ben und Jen machen keine halben Sachen mehr. Die Frage ist nicht, ob sie heiraten werden, sondern wann", betonte ein Freund der beiden nun gegenüber dem Medium. "Sie gehören einfach zusammen." Glaubt ihr auch, dass die zwei dieses Mal wirklich vor den Traualtar treten werden? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Westwood, Kalifornien

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Daredevil"

