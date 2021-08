Catelynn Lowell (29) und ihr Partner Tyler Baltierra (29) dürfen sich über Familienzuwachs freuen! Nach zwei tragischen Fehlgeburten in den vergangenen Jahren überraschten die Teen Mom-Bekanntheiten ihre Fans im Februar 2021 mit erfreulichen Nachrichten: Sie erwarten wieder Nachwuchs. Schon früh war bekannt, dass es ein Mädchen ist. Jetzt hat das Warten auf die kleine Prinzessin ein Ende: Catelynn und Tylers Tochter ist geboren!

Bereits am vergangenen Freitagnachmittag kündigte die Schwangere an, dass sich ihr Baby langsam auf den Weg mache. Am Samstag konnten ihre Follower dann in der Instagram-Story von Catelynns Liebstem lesen: "Sie ist da und sie ist perfekt!" Passend dazu veröffentlichte der stolze Vater einen Schnappschuss, der das in ein Handtuch eingewickelte Neugeborene zeigt. Weitere Details zu der kleinen Maus gaben die beiden allerdings noch nicht bekannt.

Bei Catelynn und Tyler scheint das Familienglück also vorerst perfekt zu sein. Schon seit der Schule gehen die Eheleute gemeinsam durchs Leben. Ihre erste Tochter Carly bekamen die beiden im zarten Teenager-Alter. Damals überlegten sich die US-Stars, das Mädchen zur Adoption freizugeben – letztendlich wuchs die inzwischen Elfjährige aber doch bei ihnen auf.

Getty Images Tyler Baltierra und Catelynn Lowell

Instagram / catelynnmtv Catelynn Lowell und Tyler Baltierra mit zwei Töchtern im Juni 2019

Getty Images Catelynn Lowell und Tyler Baltierra 2014

