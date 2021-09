Catelynn Lowell (29) packt neue Details zu ihrem Nachwuchs aus! Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit: Die Teen Mom-Bekanntheit und ihr Partner Tyler Baltierra (29) durften ihr Baby in die Arme schließen. Das kleine Mädchen ist die vierte Tochter des Pärchens. Schon kurz nach der Geburt rätselten die Fans der Familie fleißig, wie das Kind heißen könnte. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet: Catelynn verriet den Namen ihres Töchterchens!

Auf ihren Social-Media-Plattformen kündigte die frischgebackene Mutter immer wieder an, dass der Anfangsbuchstabe des Namens ihrer kleinen Maus ein R sei – im Interview mit Celebuzz gab es jetzt die Auflösung: "Wir sind stolz, euch unsere vierte und letzte kleine Prinzessin Rya Rose Baltierra vorzustellen!" Neben dem Namen des Mädchens verriet Catelynn also zugleich auch, dass die Familienplanung nun abgeschlossen sei.

Catelynn, ihr Liebster und die Kids könnten offenbar kaum glücklicher sein. "Mama, Baby und Papa geht es gut und alle, die Rya begegnen, finden sie supersüß", verriet die 29-Jährige. Auch ihre Geschwister nahmen die Kleine, die mit einem Gewicht von stolzen 2700 Gramm zur Welt kam, liebevoll und herzlich auf.

Instagram / catelynnmtv Catelynn Lowell und Tyler Baltierra im August 2020

Instagram / catelynnmtv Catelynn Lowell mit ihrer Tochter

Getty Images Tyler Baltierra und Catelynn Lowell im August 2018 bei den 2018 MTV Video Music Awards

