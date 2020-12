Catelynn Lowell (28) will es weiter versuchen! Die Teen Mom-Darstellerin und ihr Mann Tyler Baltierra (28) sind Eltern von drei Töchtern – und waren eigentlich in der Erwartung eines weiteren Familienmitglieds: Doch nur wenige Tage, nachdem Catelynn festgestellt hatte, dass sie wieder schwanger war, verlor sie das Kind. Für die Amerikanerin war das ein schwerer Schlag – zumal sie schon 2017 eine Fehlgeburt hatte. Davon lässt sich Catelynn aber nicht unterkriegen: Sie hat nach wie vor einen Kinderwunsch!

In ihrer Instagram-Story erklärte die 28-Jährige: "Säuglingsverlust und Fehlgeburten sind real. Du bist nicht allein und ich weiß, dass ich es auch nicht bin." Die Traurigkeit komme in Wellen, aber das sei in Ordnung. Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte sie dann einen Screenshot dieser Zeilen und fügte hinzu: "Ich will nur noch ein Baby. Ist das zu viel verlangt?" Sie bete dafür, noch mit einem weiteren Kind gesegnet zu werden. Wenn nicht, sei sie aber auch absolut dankbar für die drei gesunden und schönen Mädchen, die sie bereits habe.

Schon kurz nach der Geburt ihrer dritten Tochter Vaeda Luma im Februar 2019 betonte Catelynn, wie sehr sie und Tyler sich ein viertes Kind wünschen. "Wir werden warten, bis Vaeda ein bisschen älter ist. So etwa sechs Monate bis zu einem Jahr", erzählte der amerikanische TV-Star im Interview mit US Weekly.

Instagram / catelynnmtv Catelynn Lowell und Tyler Baltierra mit zwei Töchtern im Juni 2019

Getty Images Catelynn Lowell, TV-Star

Instagram / catelynnmtv Catelynn Lowell und Tyler Baltierra im August 2020

