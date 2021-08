Heidi (48) und Leni Klum (17) kosten ihre Mutter-Tochter-Zeit in vollen Zügen aus. Erst vergangenes Jahr wagte die älteste Tochter der Modelmama den Schritt in die Öffentlichkeit. Sie zierte zusammen mit Heidi unter anderem das Cover der deutschen Vogue. Seitdem scheinen die beiden fast unzertrennlich zu sein. Vor Kurzem liefen sie sogar gemeinsam über den roten Teppich. Aktuell vergnügen sich die zwei im Urlaub in Venedig und teilen dabei fleißig Bilder auf Social Media.

Heidi postete auf Instagram einen Schnappschuss mit ihrer Teenager-Tochter. Die beiden strahlen darauf bis über beide Ohren. Mit ihren auffälligen Outfits von Dolce & Gabbana sticht das Mutter-Tochter-Duo definitiv aus der Masse hervor. Wie es scheint, gönnen sich die Models während ihres Aufenthalts in der Lagunenstadt das volle Touri-Programm. Von riesigen Pizzen bis hin zur Gondelfahrt ist wirklich alles mit dabei. Den Fans gewähren die Blondinen in ihren zahlreichen Instagram-Storys einen Einblick in ihre Abenteuer.

Seit dem Start ihrer Modelkarriere sieht man Leni nur noch selten ohne ihre berühmte Mutter an ihrer Seite. Vergangenen Monat begeisterte die 17-Jährige mit einem engen goldenen Glitzerkleid bei ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt mit Heidi. Bei dem Event wurden sie vom Ehemann der GNTM-Chefin, Tom Kaulitz (31), und dessen Zwillingsbruder Bill (31) begleitet.

Getty Images Leni und Heidi Klum, 2021

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum, August 2021

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz bei einer Spendengala auf Capri

