Lovelyn Enebichi (24) erwartet momentan ihr erstes Kind! Vor wenigen Tagen gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin im Netz mit einem Ultraschallfoto die zuckersüße Neuigkeit bekannt, dass sie und ihr Freund das erste Mal Eltern werden. Auch ihre Follower lässt die Hamburgerin an dieser ganz besonderen Reise teilhaben: Jetzt gab Lovelyn endlich weitere Details zu ihren Babynews preis – und verriet dabei auch, in welchem Schwangerschaftsmonat sie mittlerweile ist.

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 24-Jährige in einem Q&A den Fragen ihrer Community. Dabei interessierte sich ein Fan dafür, wie lange sie denn schon in anderen Umständen sei. "Ich bin jetzt im vierten Monat, morgen in der 14. Schwangerschaftswoche", berichtete Lovelyn. Das Geschlecht ihres Babys kenne sie allerdings noch nicht. "Ich bin aber supergespannt und immer sehr ungeduldig", gab das Model ehrlich zu. Sobald die Influencerin mehr wisse, wolle sie auch dieses Geheimnis gemeinsam mit ihrer Community teilen.

Auch sonst hat sich Lovelyn offenbar schon viele Gedanken über ihr neues Leben als Mutter gemacht. So stellte die Brünette in der Fragerunde beispielsweise auch klar, dass sie ihren Spross wohl nur teilweise im Netz zeigen werde. "Nicht das Gesicht", erklärte die 24-Jährige genauer.

Instagram / lovelyn_enebechi GNTM-Siegerin Lovelyn Enebechi

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebichi, Model

