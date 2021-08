Süße News von Lovelyn Enebechi (24)! Die Hamburgerin nahm 2013 an Heidi Klums (48) Format Germany's next Topmodel teil und konnte damals die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen. Im Finale ging sie als Siegerin hervor und ebnete sich damit den Weg in eine erfolgreiche Modelkarriere. Auch privat läuft es bei der lockigen Schönheit mehr als rund – sie überraschte ihre Fans mit einer frohen Botschaft: Lovelyn erwartet zum ersten Mal Nachwuchs.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty zwei ganz eindeutige Fotos. Auf einem umarmt sie ihren Partner, der mit dem Rücken zur Kamera steht und hält freudestrahlend ein Ultraschallbild vor die Linse – auf einem weiteren zeigt sie den positiven Schwangerschaftstest. "Große Dinge beginnen oft klitzeklein", betitelte Lovelyn ihren Post und setzte außerdem die Hashtags "schwanger" "Familie" und "baldzudritt". Genauere Details rund um die Schwangerschaft gab die Dunkelhaarige zwar noch nicht preis – immerhin verriet sie aber schon, dass Mini-Lovelyn wohl erst im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken wird. Denn ein weiterer Hashtag lautete "Baby 2022".

Nach diesen News sind aber nicht nur die Fans des Models ganz aus dem Häuschen, sondern auch einige ehemalige GNTM-Girls. Betty Taube (26) kommentierte die Aufnahmen direkt mit Glückwünschen und Herzchen-Emojis. "Glückwunsch euch dreien", schrieb sie in die Kommentarspalte. Auch Jolina Fust (24) hinterließ liebe Worte für die Bald-Mama und ihren Liebsten.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechis Ultraschallbild

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi

