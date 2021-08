Am 6. September ist es endlich so weit: Die beliebte Gründer-Show Die Höhle der Löwen geht in die nächste Runde! Wie die Fans von Judith Williams (48), Ralf Dümmel (54) und Co. wissen, ist die kommende Ausgabe eine Jubiläumsstaffel – nämlich die zehnte. Passend dazu fährt der Sender Vox mit einigen Besonderheiten auf! Bei der Pressekonferenz, bei der auch Promiflash zugegen war, wurden bereits ein paar Details ausgeplaudert: So wird es in Staffel zehn unter anderem das höchste Angebot in der Geschichte der Sendung geben...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de