Heimliche Hochzeit? Birgit Lauda soll wohl geheiratet haben

Es gibt wohl süße Neuigkeiten im Leben von Birgit Lauda (46): Die Witwe der verstorbenen Formel-1-Legende Niki Lauda (✝70) soll ihrem Partner Marcus Sieberer das Jawort gegeben haben, wie eine Quelle gegenüber Oe24 ausplaudert. Die standesamtliche Zeremonie habe demnach am vergangenen Freitag im Kanton Zug in der Schweiz stattgefunden und sei bewusst im engsten Kreis und fernab der Öffentlichkeit abgehalten worden. Offizielle Bestätigungen oder Fotos wurden bisher nicht veröffentlicht – ebenso hielten sich die frischgebackenen Eheleute bisher in den sozialen Medien bedeckt.

Während die Feierlichkeiten bewusst zurückhaltend gestaltet waren, steht das gemeinsame Leben der Flugbegleiterin und ihres Partners auf einem soliden Fundament: Sie arbeiten an einer luxuriösen Traumvilla in Kitzbühel. Eine Quelle berichtete dem österreichischen Newsportal im vergangenen Januar, dass die Bauarbeiten augenscheinlich in vollem Gange seien. "Das Dach wurde in den letzten Tagen draufgesetzt", schilderte der Tippgeber. Zu diesem Zeitpunkt stand die Frage im Raum, wie das prachtvolle neue Eigenheim bezahlt wird – was zu Spekulationen führte, dass Birgit ihr Millionenerbe von Niki ausgezahlt bekommen hatte.

Die 46-Jährige war rund 15 Jahre die Frau an der Seite des Formel-1-Stars. Sie lernte ihn 2004 kennen und lieben, bevor sie ihn am 25. August 2008 in Wien heiratete. Elf Jahre später musste Birgit jedoch einen schweren Verlust verkraften: Niki verstarb am 20. Mai 2019 im Alter von 70 Jahren in Zürich. Seine Frau erlebte daraufhin viele Herausforderungen, darunter nicht zuletzt den Erbstreit um das beachtliche Vermögen des einstigen Rennfahrers. Neben den emotionalen Belastungen durch diese rechtlichen Auseinandersetzungen schien sie zudem eine klare Richtung einzuschlagen: weg von der Öffentlichkeit, hin zu einem privaten und stabilen Leben mit ihrem neuen Partner Marcus.

ActionPress Marcus Sieberer und Birgit Lauda im September 2021 in Wien

Getty Images Birgit und Niki Lauda im September 2013

