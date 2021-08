Und schon wieder sind Khloé Kardashian (37) und Tristan Thompson (30) zusammen unterwegs! Seit einigen Monaten schon halten sich die Gerüchte, dass die Eltern einer Tochter nach einer turbulenten Beziehung und einem eigentlich endgültigen Liebes-Aus wieder zueinandergefunden haben. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der kanadische Basketballspieler schweigen zu ihrem angeblichen Liebes-Comeback zwar – nun wurden die beiden jedoch vertraut wirkend bei einer Geburtstagsparty gesehen.

Sowohl Khloé als auch Tristan besuchten am Samstag die Geburtsfeier von Savannah Brinson, der Ehefrau von LeBron James (36), im Restaurant The Classic Cat in Los Angeles. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt das On-Off-Paar inmitten der feiernden Menge nahe beieinanderstehen. Die beiden wirken gut gelaunt und nippen an ihren Drinks im hinteren Teil des Raumes, während der Sänger Giveon auf der Bühne performt.

Khloé und Tristan sollen den Abend über unzertrennlich gewesen sein. Die Party verließen sie laut Augenzeugen jedoch getrennt – sie fuhr in einem Escalade davon, er in einem Rolls-Royce. Ob es sich dabei nur um ein Ablenkungsmanöver handelt oder ob sie auf der Feier ihrer gemeinsamen Freundin Savannah einfach zufällig aufeinandergestoßen sind, ist unbekannt. Unter den feiernden Gästen befanden sich zudem auch Adele Adkins (33) und der Basketballer Chris Paul.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

ActionPress/Juliano/X17online.com Tristan Thompson und Khloé Kardashian

