Realitystar Khloé Kardashian (37) und NBA-Spieler Tristan Thompsons (30) Beziehung sorgte immer wieder für Aufsehen. Schon mehrmals trennte sich das Paar. Doch bisher fanden sie immer wieder zueinander. Vergangenen Juni wurde erneut das Liebes-Aus bekannt. Der Sportler machte jedoch kein Geheimnis daraus, dass er seine Ex zurückgewinnen will. Das soll nun auch tatsächlich geklappt haben. Die beiden sind angeblich wieder ein Paar.

Es scheint so, als hätte die Keeping up with the Kardashians-Beauty ihrem Ex noch eine Chance gegeben. Wie In Touch berichtet, sind Khloé und Tristan aktuell wieder zusammen. Ein Insider erklärt: "Es ist vielleicht keine ideale Situation aufgrund des fehlenden Vertrauens, aber sie will es auf jeden Fall versuchen und er hat ihr noch mal versprochen, sich zu bessern." Sie wolle unbedingt, dass er Teil des Lebens ihrer Tochter True (3) ist und würde sich angeblich sogar noch ein zweites Kind von ihm wünschen. Erst vergangene Woche beteuerte jedoch ein anderer Insider gegenüber People, dass die beiden noch immer getrennt seien. Bisher äußerten sie sich noch nicht selbst zu den Gerüchten.

In den letzten Jahren war Tristan in zahlreiche Fremdgeh-Skandale verwickelt. Ein besonders harter Schlag für Khloé war, als der Basketballer sie mit Jordyn Woods (23) betrog. Diese war vor dem Vorfall eine enge Freundin der Familie gewesen. Ist das nun wirklich alles Vergeben und Vergessen?

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

