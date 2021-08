Cathy Hummels (33) teilt nach all den Schlagzeilen um ihr Privatleben ein knuffiges Foto! Die Unternehmerin und ihr Ehemann Mats Hummels (32) sorgten zuletzt ganz schön für Aufsehen – nach 14 Jahren soll das Paar die Scheidung eingereicht haben. Bisher schweigen allerdings beide eisern zu den Spekulationen. Dafür begeistert die Influencerin ihre Follower nun mit einer zuckersüßen Aufnahme: Hier strahlen Mats und sie um die Wette!

Sichtlich gut gelaunt waren die Eltern zusammen mit Sohnemann Ludwig (3) unterwegs – diesen Familienmoment hielt Cathy für Instagram fest. "Wir sind sehr stolz auf dich, Ludwig. Du bist jetzt ein 'wirklich' großer Junge und an deinem ersten Kindergartentag wirst du natürlich von Mama und Papa abgeholt. So gehört sich das ja auch", schreibt sie zu der Aufnahme. "Du bist das beste Kind der Welt. Für dich halten wir immer zusammen, denn du bist wichtiger als alles andere", schwärmt sie von ihrem Nachwuchs.

Dass ihr Spross nun in den Kindergarten geht, machte die stolze Mutter bereits vor ein paar Tagen publik. An diesem Tag gab es nämlich für ihren kleinen Mann einen ganz besonderen Kuchen – nämlich einen in Form eines Kackhaufens! "Seine Augen waren das Schönste, was ich seit Langem gesehen habe. Sein Wunsch ist nämlich in Erfüllung gegangen. Einen Häufchenkuchen und Häufchen-Cake-Pops. Kinder kann man so leicht glücklich machen", hielt die 33-Jährige fest.

