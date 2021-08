Cathy Hummels (33) feiert diesen Meilenstein von Söhnchen Ludwig (3) auf ihre ganz eigene Art. Die Ehefrau von Mats Hummels (32) lässt ihre Fans im Netz regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben und zeigt sich dabei immer wieder als liebevolle Mutter. Kein Wunder also, dass die Moderatorin nicht lange zögert, als ihr Sohnemann einen etwas ungewöhnlichen Wunsch hat: Ludwig wollte einen Kuchen in Form eines Kothaufens haben – und Cathy hat ihm diesen Wunsch erfüllt.

Der Dreijährige ist inzwischen ein waschechtes Kindergartenkind. Wie Cathy ihren Instagram-Followern bereits vor einiger Zeit verriet, wünschte Ludwig sich von seiner Mutter zum Kita-Abschied einen Kuchen in Form des Häufchen-Emojis. Nun war es endlich so weit. Cathy überraschte ihren kleinen Mann mit einem Kuchen der besonderen Art – und dazu passenden Cakepops. "Seine Augen waren das Schönste, was ich seit Langem gesehen habe. Sein Wunsch ist nämlich in Erfüllung gegangen. Einen Häufchenkuchen und Häufchen-Cake-Pops. Kinder kann man so leicht glücklich machen", heißt es in Cathys Post.

Zum Schluss gibt die 33-Jährige übrigens noch Entwarnung: Der Bäcker hat sich zwar optisch genau an die etwas unappetitliche Vorlage gehalten, geschmacklich geht der Kuchen aber zum Glück in eine andere Richtung. Ludwig konnte sich über Cookies-and-Cream-Geschmack freuen.

