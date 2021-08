Heidi Klum (48) platzt fast vor Stolz! Seit dem vergangenen Jahr führt das älteste Kind des Models sein Leben auch in der Öffentlichkeit. Dabei steht Leni (17) jedoch keineswegs im Schatten ihrer berühmten Mutter. Immer wieder kann die blonde Schönheit selbst Model-Jobs an Land ziehen. In Venedig lief Leni nun sogar für Dolce & Gabbana wie ein Profi über den Laufsteg.

In ihrer Instagram-Story teilte die Heidi nun einige Eindrücke von dem Catwalk-Auftritt ihrer Tochter. Dabei schien die 48-Jährige überglücklich zu sein, dass ihr Nachwuchs in ihre Fußstapfen trat und dabei äußerst erfolgreich ist. Auch in ihrem Feed teilte die Germany's next Topmodel-Chefin eine Menge Bilder und Clips von dem teils regnerischen Abend in der italienischen Stadt. Zu einem Video, das die Atmosphäre des Events einfing, schrieb die America's Got Talent-Jurorin: "Stolze Mama". Zu ihrem simplen Statement postete sie zudem 50 blaue Herz-Emojis sowie ein einzelnes rotes Herz.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte das Mutter-Tochter-Duo einige Einblicke in seinen Alltag in Venedig gegeben. So teilte Heidi beispielsweise eine Momentaufnahme, auf der sie und Leni gemeinsam posierten. Wie echte Touristen gönnten sich die Fashionista und die 17-Jährige zudem eine große Pizza – und auch eine Gondelfahrt unternahmen die beiden Beautys zusammen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2021

Instagram / heidiklum Leni Klum bei der "Dolce & Gabbana"-Fashioshow im August 2021

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum

