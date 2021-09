Was steht eigentlich in Capital Bras (26) Speiseplan, wenn niemand zusieht? Dass der Rapper offenbar auch in Sachen Lebensmittel und Ernährung den Durchblick hat, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Vor einigen Monaten übernahm der Musiker nämlich nicht nur die Charts, sondern auch ein paar Regale im Supermarkt: Mit seiner eigenen Gangstarella-Pizza und dem Bratee-Eistee in verschiedenen Sorten versorgt der Künstler seine Fans auf kulinarische Weise. Und was kommt bei Capi privat auf den Tisch?

"Ich esse eigentlich, worauf ich Bock habe", verriet Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, im Interview mit Promiflash. Auf seine Figur oder irgendwelche Überempfindlichkeiten muss der "Hops"-Interpret offenbar nicht achten: "Ich nehme nie zu und bin Gott sei Dank gegen nichts allergisch – ich kann also essen, was ich will!" Seine eigenen Produkte genießt er deshalb selbstverständlich auch hin und wieder selbst.

Seine limitierte Eistee-Sorte mit dem Namen Bali scheint Capi dabei besonders süffig zu finden. "Die neue Bali-Edition ist auf jeden Fall baba, die trinke ich meistens", plauderte der 26-Jährige aus. Das fruchtige Erfrischungsgetränk mit Mehrfrucht-Vanille-Flavour schmeckt Capi sogar so gut, dass er mittlerweile überlegt, den Kassenschlager auch über den Winter im Handel zu lassen.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

ActionPress Capital Bra, Rapper

Starpress für myblu Capital Bra, Rapper

