Capital Bra (26) ist in Topform! Nicht nur musikalisch startet der Rapper aktuell voll durch – auch sein Körper ist ein echter Hingucker. Im Netz flashte der Musiker seine Fans in der Vergangenheit schon mit dem einen oder anderen Schnappschuss seines stahlharten Sixpacks. Doch wie sieht das Sportprogramm des Künstlers überhaupt aus, um so fit zu bleiben? Promiflash hat bei Capi nachgehakt!

Im Fitnessstudio trifft man den Berliner nicht an, stattdessen hält er sich zu Hause in Form. "Ich mache mein eigenes Training mit meinem Eigengewicht: Sit-ups, Liegestütze, Klimmzüge und Dips", verriet Capi gegenüber Promiflash. Sport spiele aber ohnehin schon im kompletten Leben des 26-Jährigen eine große Rolle. Einen genauen Trainingsplan gebe es allerdings nicht. "Einfach, wenn ich Zeit habe. Meistens bin ich viel unterwegs, dann schaffe ich das nicht", erklärte Capi. Ein paar Liegestütze seien aber immer drin.

In den vergangenen drei Monaten musste Capi aber gezwungenermaßen auf den Sport verzichten – der Grund: Der "Mbappé"-Interpret hatte sich am Arm verletzt und trug einen Gips. "Da konnte ich ihn nicht richtig belasten", erzählte Capi. Inzwischen seien zumindest wieder Liegestütze auf Fäusten möglich.

Starpress für myblu Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra im März 2020

Instagram / capital_bra Capital Bra im Mai 2021

