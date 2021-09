Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) können es offenbar nicht lassen! Seit Februar dieses Jahres sind die Reality-TV-Bekanntheit und der Schlagzeuger offiziell ein Paar. Spätestens seit diesem Moment können die beiden Turteltauben ihr Liebesglück auch kaum noch für sich behalten. Immer wieder zeigt sich das Duo total verschmust in den sozialen Medien. Jetzt teilte Kourtney eine neue Aufnahme an der Seite ihres Liebsten!

Auf Instagram veröffentlichte der Keeping up with the Kardashians-Star einen Schnappschuss, der die innige Beziehung zwischen den beiden nochmal verdeutlicht. "Das ist Liebe", schreibt Kourtney zu der Aufnahme, die sie beim Knutschen mit ihrem Schatz zeigt. Dabei scheint das Pärchen im knappen Bikini und Badeshorts das sommerliche Wetter noch mal ordentlich auf dem Deck einer Jacht zu genießen.

Die perfekte Pose, um ihre Verliebtheit bestens zum Ausdruck zu bringen, scheinen Kourtney und Travis mittlerweile bestens zu beherrschen. Erst vor wenigen Tagen postete die Beauty mit armenischen Wurzeln ein Bild, das die beiden turtelnd auf einer Treppe zeigt – auf einem anderen Post stehen die beiden eng umschlungen mitten in der Wüste.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2021

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2021

