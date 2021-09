Luke Mockridge (32) flimmert schon bald wieder über die TV-Bildschirme! Zuletzt sorgte der Moderator mit negativen Schlagzeilen für reichlich Aufsehen in den Medien: So äußerte sich der Comedian erst vor wenigen Tagen zu der Klage seiner Ex-Freundin, die ihn wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt hatte. Im Gegensatz dazu hat der Komiker jetzt deutlich erfreulichere Neuigkeiten zu verkünden: Luke bekommt einen neuen TV-Job!

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung von Sat.1 hervorgeht, wird Luke demnächst in der Sendung "All Together Now" als Gastgeber vor der Kamera stehen. In der Musikshow treten Sänger oder Duos vor eine Jury, die sich aus einhundert Künstlern zusammensetzt. In gerade mal einhundert Sekunden müssen die Kandidaten überzeugen und mit ihrer Performance so viele Jurymitglieder wie möglich auf ihre Seite holen. Wann genau es losgehen soll, steht noch nicht fest – allerdings peilt der Sender das kommende Jahr für den Start des TV-Formats an.

In anderen Ländern feierte die Sendung bereits große Erfolge. So soll beispielsweise in Italien im kommenden Herbst bereits die vierte Staffel ausgestrahlt werden. Dort wird das Format von Michelle Hunziker (44) moderiert. Sat.1-Chef Daniel Rosemann (41) ist schon jetzt überzeugt, dass Luke die Herausforderung meistern wird: "Die Show ist schnell, voller Lebensfreude und voller Musik und passt somit perfekt zu einem Entertainer wie Luke Mockridge!"

