Hat Michael Wendler (49) keine Lust mehr auf Grillabende oder ein Schwätzchen am Zaun? Der Schlagerstar lebt mit seiner Ehefrau Laura (21) in Florida – doch zuletzt gab es Indizien, dass sich das Paar schon bald ein neues Zuhause suchen könnte. Zumindest wird auf einem Immobilienportal aktuell ein Haus angeboten, das dem des Sängers verdächtig ähnlich aussieht. Ob auch das abgekühlte Verhältnis zu seinem Umfeld ihre Umzugspläne angeregt haben könnte?

"Michael Wendler ist hier in der deutschen Gemeinschaft verbrannt. Er geht kaum noch aus dem Haus und nimmt auch nicht mehr an gemeinschaftlichen Motorradausflügen teil", erklärt ein Nachbar gegenüber Bild. Ob er und seine Liebste mit ihrem Leben in Cape Coral etwa schon abgeschlossen haben? Bisher bestätigten sie einen Wohnortswechsel nicht.

Seine Gläubiger könnten sich vorstellen, dass der mutmaßlich hoch verschuldete Wendler bald mit Sack und Pack nach Südamerika abhauen könnte. Bleibt er nämlich in den USA, könnte es durch die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn in Deutschland dazu kommen, dass er seine Aufenthaltserlaubnis verliert. In Brasilien könnten ihm die Behörden hingegen nichts anhaben, da das Land kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland hat.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2021

Telegram / Michael Wendler Michael Wendler, Mai 2021

Thomas Burg Michael Wendler bei DSDS

