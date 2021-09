Wie sieht Prinz Harry (36) und Herzogin Meghans (40) Zukunft aus? Vor über einem Jahr schon haben der Herzog und die Herzogin von Sussex ihre royalen Pflichten niedergelegt und sind in die USA ausgewandert. Seither sorgen sie mit ihren zahlreichen neuen Projekten immer wieder für Wirbel – seien es Podcasts, Dokumentationen oder Bücher. Aber wird dieser Hype um die beiden bestehen bleiben? Ein Royalexperte befürchtet, dass Harry und Meghan in Vergessenheit geraten werden.

Das verriet der Filmemacher Nick Bullen gegenüber Fox News. Aber wie kommt er überhaupt auf eine so gewagte These? Nick sieht deutliche Parallelen zwischen Harry und Meghan und dem früheren König Edward VIII. (✝77) und dessen Frau Wallis Simpson (✝87). Edward, der Onkel von Queen Elizabeth II. (95), dankte 1936 als König ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis zu heiraten. Daraufhin wurden auch Edward und Wallis, die den Titel Herzog und Herzogin von Windsor trugen, von allen royalen Pflichten entbunden. Die beiden befanden sich also in einer ganz ähnlichen Lage wie knapp 100 Jahre später auch Meghan und Harry. "Der Herzog und die Herzogin von Windsor endeten in der Bedeutungslosigkeit und wurden Randfiguren auf der Weltbühne. [...] Da stellt sich die Frage, wie lange werden Harry und Meghan Markle so gefragt bleiben?", meinte der Experte.

Doch der Megxit und die Abdankung sind nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen Harry und seinem Urgroßonkel. Wie auch die Sussexes mussten Edward und Wallis nach ihrem royalen Exit selbst Geld verdienen. Beide veröffentlichten zum Beispiel ihre Memoiren – genauso wie Harry es nun plant. Außerdem packte der ehemalige König in einem Interview über sein Leben aus – ähnlich wie Harry und Meghan im Gespräch mit Oprah Winfrey (67). Selbst bei den Familienstreitigkeiten scheint es Parallelen zu geben. Harry und sein Bruder Prinz William (39) sollen sich zerstritten haben und auch Edward und sein Bruder König George VI. sollen ein Leben lang ein schwieriges Verhältnis gehabt haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Getty Images Wallis Simpson und König Edward VIII. im September 1939

Getty Images Wallis Simpson und Edward VIII.

