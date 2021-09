Cathy Hummels (33) lässt sich nicht unterkriegen! Die vergangenen Tage und Wochen waren für die Influencerin und Ehefrau des Profifußballers Mats Hummels (32) sicherlich nicht leicht: Immer wieder wurde die Schönheit mit der angeblichen Trennung seitens ihres Mannes konfrontiert. Sogar eine neue Frau soll bereits im Spiel sein. Von all dem Medienrummel lässt sich die Mutter des kleinen Ludwig Hummels (3) aber nichts anmerken: Im Netz teilte Cathy nun eine Aufnahme mit klarem Statement!

Via Instagram veröffentlichte Cathy einen Schnappschuss, der sie mit einem zufriedenen und zugleich verführerischen Lächeln auf den Lippen zeigt. Passend dazu schreibt die Beauty klare Worte: "Ich bin stärker als je zuvor!" Was wie eine Kampfansage klingt, löst bei den Followern der gebürtigen Dachauerin allerdings gemischte Gefühle aus: Während die eine Seite der 33-Jährigen weiter Mut zuspricht, ist sich die andere Seite über die Notwendigkeit des Posts nicht ganz im Klaren. "Warum immer betonen… Sei es einfach und gut ist es", kommentierte beispielsweise ein Nutzer.

Sieht jedenfalls ganz so aus, als würde Cathy ihre Social-Media-Plattform samt enormer Reichweite aktuell als Sprachrohr nutzen. Schon am vergangenen Montag stellte die Unternehmerin mit einem süßen Familienfoto klar: "Wir sind sehr stolz auf dich, Ludwig. Du bist jetzt ein 'wirklich' großer Junge und an deinem ersten Kindergartentag wirst du natürlich von Mama und Papa abgeholt. So gehört sich das ja auch."

Cathy Hummels, Moderatorin

Moderatorin Cathy Hummels

Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

