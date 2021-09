Sarah Engels (28) unterstützt ihren Julian (28) wo sie nur kann. Im vergangenen Jahr hatte der Sportler seine Fußballkarriere zwar an den Nagel gehängt, zog sich aber im September noch einen Kreuzbandriss zu. Die Verletzung behandelte er vorerst konservativ, das heißt nur mit Medikamenten und Physiotherapie. Nun musste der Ex-Kicker aber doch operiert werden. Nach der OP richtete Julian rührende Worte an seine Ehefrau.

Auf Instagram meldete sich der 28-Jährige bei seinen Fans und erklärte, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen sein. "Zum Glück bin ich bei all diesen Herausforderungen nicht allein und habe den schönsten Menschen von innen und von außen an meiner Seite, der mich unterstützt", richtete Julian sein Statement an Sarah. Er bedanke sich für die Unterstützung und dass seine Liebste ihm immer Mut und Kraft gebe.

Mittlerweile wurde Julian wieder in die fürsorglichen Hände seiner Partnerin entlassen. In ihrer Story hielt Sarah einige Momente nach der Operation fest. In mehreren Clips schiebt Sarah ihren Ehemann in einem Rollstuhl durch die Gegend und ging mit ihm einen Kaffee trinken. "Endlich hab' ich dich wieder. Ich hab' mir Sorgen gemacht", machte Sarah deutlich, als sie Julian einen Kuss auf die Wange aufdrückt.

Instagram / julbue Julian Engels nach seiner Kreuzband-OP

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im August 2021

Instagram / julbue Julian Engels im September 2021

