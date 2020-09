Was ist denn mit Sarah Lombardis (27) Freund Julian Büscher (27) passiert? Erst vor wenigen Wochen zeigten sich die ehemalige DSDS-Kandidatin und der einstige Profifußballer noch turtelnd am Strand – jetzt versetzte das Pärchen seine Community in große Sorge: Die Sängerin schiebt den Kicker in einem Rollstuhl durch die Gänge eines Krankenhauses. Kurz darauf meldet sich der Sportler mit der tragischen Nachricht: Julian hat einen Kreuzbandriss erlitten!

In seiner Instagram-Story teilte Julian vor wenigen Stunden einen Clip mit ausgestrecktem Bein aus dem Rollstuhl – selbst durch die Gänge des Malteser Krankenhauses in Bonn zu laufen, scheint zu diesem Moment also gar nicht mehr denkbar gewesen zu sein. Auf die Frage des 27-Jährigen, wohin das Paar unterwegs sei, antwortete seine Liebste: "Zu den Sternen!" Ein romantisches Date unterm Sternenhimmel sieht allerdings anders aus. Kurz darauf teilte Julian einen weiteren Schnappschuss mit eingegipstem Bein und den Worten: "Leider waren die Sterne heute nicht so schön!" Der Grund: Der Hottie hat sich das hintere Kreuzband gerissen.

Wo und wie genau der Unfall passiert ist, teilte das Paar allerdings nicht mit. Die kommenden Wochen wird Julian aber wohl erst mal nicht auf den Beinen stehen können. Auf seine berufliche Karriere dürfte sich das tragische Schicksal aber nicht auswirken – bereits im vergangenen Monat verließ der Bartträger seinen bisherigen Verein TuS Haltern am See. Laut einer offiziellen Mitteilung des Vereins soll der Ex-Mittelfeldspieler aus beruflichen und familiären Gründen gekündigt haben.

Instagram / julbue Julian Büscher mit Kreuzbandriss

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher, September 2020

Instagram / julbue Julian Büscher, Fußballer

