Nathalie Volk (24) hat ihr großes Glück gefunden! Im vergangenen Herbst hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin überraschend die Trennung von ihrem langjährigen Partner Frank Otto (64) bekannt gegeben. Doch nur wenig später war Nathalie schon wieder in festen Händen. Seitdem geht die Beauty gemeinsam mit dem Hells-Angels-Rocker Timur durchs Leben. Dieser krönte seine Beziehung zu der 24-Jährigen jetzt, indem er ihr bei einem romantischen Abendessen am Strand die Frage aller Fragen stellte. "My Forever Yes!", kommentierte das Model seinen Verlobungspost anschließend überglücklich auf Instagram.

