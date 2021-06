Nathalie Volk (24) teilt ein neues Turtel-Pic mit ihrem Liebsten! Ende des vergangenen Jahres gaben die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr damaliger Partner Frank Otto (63) ihre Trennung bekannt. Fünf Jahre lang waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen, bis das Liebes-Aus folgte. Inzwischen ist das Model längst wieder in festen Händen. Der Hells-Angels-Rocker Timur ist der aktuelle Freund der Beauty: Jetzt gab Nathalie ihren Fans wieder einen süßen Einblick in ihre Beziehung!

Auf Instagram postete die Laufstegschönheit einen Schnappschuss, auf dem sie und ihrer Partner für die Kamera posieren. Während Timur ein lässiges, schwarzes T-Shirt und Shorts auf dem Pic trägt, warf sich die Dame an seiner Seite besonders in Schale. Nathalie schlüpfte in ein hautenges Leo-Kleid und brachte damit ihre Figur besonders zur Geltung.

Obwohl Nathalie mit Timur glücklich ist, hatte sie offenbar in der Vergangenheit ernste Zukunftsabsichten mit ihrem Ex-Partner Frank. Gegenüber Bild gab der 63-Jährige nun an, dass die 24-Jährige sich sogar Kinder mit ihm gewünscht hätte. "Ich wäre für ein Kind bereit gewesen, es war aber nicht mein Wunsch. Sie hatte den Wunsch", bot Frank einen intimen Einblick in seine Beziehung zu Nathalie.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur, Juni 2021

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de