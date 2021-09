Serkan Yavuz (28) wäre beinahe Teil des diesjährigen Love Island-Casts geworden! Der Bayer ist schon bald wieder im TV zu sehen: Nach seiner Bachelorette-Teilnahme in der Staffel von Gerda Lewis (28) und einem weiteren Liebesversuch bei Bachelor in Paradise will Serkan sein Glück erneut auf die Probe stellen – und zieht ein zweites Mal ins Paradies ein. Doch jetzt enthüllt der Fußballfan: Er wäre beinahe in einer anderen Show gelandet – und zwar bei "Love Island".

Das verriet Serkan jetzt in seiner Instagram-Story, in der er eine neue Folge der Datingshow kommentierte. Ganz trocken erklärte er: "Diese Staffel hätte der Serki dabei sein können!" Er habe sich jedoch zwischen "Love Island" und "Bachelor in Paradise" entscheiden müssen – und das sei nicht schwer gewesen: "Ich schaue mir das gerne an, aber bevor ich da mitmache, haue ich mir lieber mein Schienbein 14 Mal gegen diese Tischkante."

Serkans Teilnahme bei "Bachelor in Paradise" dürfte zumindest erfolgreich werden – wenn es nach den Überzeugungen des Influencers geht. Denn der Ex von Carina Spack (25) behauptete zuletzt ganz selbstbewusst: "Von zehn Frauen würde ich auf jeden Fall acht rumkriegen, wenn ich wollen würde!" Bleibt jedoch abzuwarten, ob seine Erfolgsquote so hoch sein wird.

