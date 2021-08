Serkan Yavuz (28) ist von sich überzeugt! Bekannt wurde der Reality-TV-Star durch seine Teilnahme an Die Bachelorette 2019. Damals kämpfte der Influencer um das Herz von Gerda Lewis (28) – allerdings vergeblich. Bei seinem anschließenden Bachelor in Paradise-Aufenthalt lernte er dann Carina Spack (25) kennen. Doch die Beziehung mit ihr ging in die Brüche. In der neuen Staffel der Datingshow will Serkan nun erneut sein Glück versuchen – und wenn es nach ihm geht, dürfte er gute Chancen haben!

Daran, dass er bei den Frauen gut ankommt, hat Serkan offenbar keinerlei Zweifel. "Von zehn Frauen würde ich auf jeden Fall acht rumkriegen, wenn ich wollen würde", stellte der 28-Jährige im Interview mit RTL klar. Sieht ganz so aus, als würde es nur an den Ansprüchen des Webstars scheitern, dass er noch keine neue Partnerin an seiner Seite hat. An mangelndem Selbstbewusstsein dürfte es jedenfalls nicht liegen.

Während seiner ersten Teilnahme am paradiesischen Kuppelformat sah das hingegen noch ganz anders aus: Damals ließ Serkan alle anderen Single-Frauen links liegen, nur um Carina gerecht zu werden. Von diesem Verhalten war sogar sein Mitstreiter Marco Cerullo (32) völlig überrascht: "Was hat Carina gemacht mit dir? Die hat die Eier in der Hand!" Bleibt also abzuwarten, ob sich Serkan auch dieses Mal wieder Hals über Kopf verlieben wird.

Serkan Yavuz im Dezember 2020 in Köln

Serkan Yavuz, Ex-"Die Bachelorette"-Teilnehmer

Serkan Yavuz, Influencer

