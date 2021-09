Oliver Pocher (43) ist aufgebracht! Nachdem sich die Trennungsgerüchte um die schwangere Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) mittlerweile seit Wochen hartnäckig bei Fans und in den Medien hielten, kam kürzlich die bittere Bestätigung via Social-Media-Postings: Die einstige Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler gehen tatsächlich getrennte Wege – obwohl sie ein gemeinsames Kind erwarten. Den fünffachen Vater Olli Pocher brachte genau das nun offenbar so richtig auf die Palme!

In seiner Instagram-Story machte der Comedian seinem Ärger Luft. "Müssen eigentlich alle Bratpfannen da draußen sich erst mal fortpflanzen – und sich dann vor der Geburt noch öffentlichkeitswirksam via Instagram trennen, um künstlich ihre Reichweite zu erhöhen?", wetterte der 43-Jährige. Auch gegen Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht (57) konnte der Blondschopf sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Schwiegermütter gehören wohl auch dazu!"

Sogar von ihrer Fangemeinde ernteten Yeliz und Jimi reichlich Gegenwind für die plötzliche Trennung – und auch dafür, nach nur kurzer Beziehung ein Kind gezeugt zu haben. "Vorher ein Team werden, bevor man ein Kind in die Welt setzt", kritisierte einer von vielen Instagram-Usern.

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Mutter Natascha

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

