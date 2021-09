Chris Broy gibt ein Lebenszeichen von sich! Die vergangenen Tage und Wochen waren für den ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer sicherlich alles andere als leicht: Die Trennung von Evanthia Benetatou (29), mit der er ein Kind hat, artete in einem regelrechten Rosenkrieg aus. In Statement-Clips meldeten sich jeweils beide Parteien zu den Vorkommnissen zu Wort. Nach all dem Drama gönnte sich Chris schließlich eine Netzpause – kehrt jetzt aber wieder zurück!

"Ich hab mir eine kleine Auszeit genommen und musste ein paar Sachen verarbeiten", erklärte Chris seinen Followern in seiner Instagram-Story. In dieser Zeit hätten ihn zahlreiche Nachrichten mit aufbauenden Worten erreicht, die ihm Kraft gaben, wieder positiv in die Zukunft zu blicken. "Wenn ich einfach nur ein bisschen dazu beitragen kann, dass ihr ein Lächeln im Gesicht habt, dann bin ich schon zufrieden", verriet der Muskelmann.

Ab sofort will Chris wieder voll durchstarten: "Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Zeit gebraucht, aber ich dachte mir, es muss auch weitergehen." Während der vergangenen Tage durfte sich der Reality-TV-Star auch über einige neue Follower freuen. Doch an seiner Einstellung zum Netz habe sich nichts geändert. "Privat wird immer privat bleiben. Hier gibt es keine Dramen mehr und nach wie vor auch keinen Kindercontent", stellte Chris klar.

Anzeige

RTLZWEI/Karl Vandenhole Chris Broy, TV-Bekanntheit

Anzeige

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de