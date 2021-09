Hat Eugen Lopez bei Are You The One – Reality Stars in Love etwa eine ganz andere Finnja Bünhove kennengelernt, als sie eigentlich ist? Auch wenn die beiden ehemaligen Temptation Island-Verführer kein Perfect Match ergeben, sind sie sich in den vergangenen Folgen immer nähergekommen. Allmählich hegt der Bartträger allerdings Zweifel: Ist Finnja fernab der Kameras vielleicht ein ganz anderer Mensch?

Auf dem erspielten Date mit Singlelady Vanessa Mariposa ließ Eugen seinen Gedanken nun freien Lauf. "Was ich mich gefragt habe – die [Finnja] dreht ja hier manchmal total auf. Du hast mir erzählt, dass sie bei Ex on the Beach voll schüchtern war", wunderte sich der Tattoo-Fan. Tatsächlich lernte Vanessa Finnja im vorherigen Format als ruhige und zurückhaltende Person kennen. "Jetzt ist sie mehr offensiv und im Mittelpunkt", verriet die Blondine. Und genau diese Tatsache bereite Eugen Sorgen.

"Manchmal frage ich mich halt, was ist echt?", gestand der gebürtige Russe seiner Date-Begleitung. Sieht ganz so aus, als würde Eugen seine favorisierte Singledame Finnja doch noch nicht so gut kennen wie gedacht. Bei der vergangenen Matching Night hatte der Realitystar dann noch ein weiteres Detail erfahren, das er erst mal verdauen muss – Finnja soll nämlich vor der Show auch schon einen Dreier mit Diogo und dessen Kumpel gehabt haben.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNow.de.

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Juni 2021

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de