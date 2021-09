Finnja Bünhove plaudert aus dem Sex-Nähkästchen! Aktuell ist die brünette Schönheit in der VIP-Staffel von Are You The One? eifrig auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Auch wenn sie in TV-Mitbewohner Eugen Lopez nicht den für sie perfekt bestimmten Partner gefunden hat, verstehen sich die beiden offenbar blendend. Doch auch einem anderen Mann in der Villa kam die Beauty in der Vergangenheit schon äußerst nah: Finnja hatte einen Dreier mit Diogo Sangre und dessen Kumpel!

Die beiden lernten sich bereits während ihrer Teilnahme an Ex on the Beach kennen. Im Gespräch mit Singledame Jacky Siemsen ließ Finnja die Katze dann aus dem Sack: Sie hatte nicht nur Sex mit Diogo, sondern bei einem weiteren Mal war sogar noch ein zweiter Mann dabei. "Ich wollte ihn unbedingt sehen. Als er und ich angefangen haben zu knutschen, hab ich mir gewünscht, der andere würde sich in Luft auflösen", gab die 22-Jährige offen zu. Ohnehin hätte sie sich gewünscht, der Tattoo-Fan wäre ohne Anhang bei ihr vorbeigekommen.

Kurz darauf soll Diogo Finnja dann aber klargemacht haben, dass sie aufgrund des Dreiers für ihn "keine richtige Frau fürs Leben" sei. "Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich hab das nur gemacht, um ihn zu sehen", erklärte Finnja. Wenn sie die Wahl hätte, würde sie sich wünschen, Diogo sei nicht mit ihr im jetzigen Format gelandet.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

TVNOW / Markus Hertrich Finnja Bünhove, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Tätowierer und Reality-Gesicht

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove im September 2020 in Berlin

