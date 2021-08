Bei Grey's Anatomy mussten Zuschauer schon so manche dramatischen Abschiede mitmachen. Vom anfänglichen Cast der Serie ist neben Meredith-Darstellerin Ellen Pompeo (51) kaum noch jemand übrig. Doch ein Serientod bedeutet nicht immer das endgültige Aus. In der aktuellen Staffel kehrten mehrere Fanlieblinge zurück. Jetzt wurde bekannt, dass eine weitere ikonische Figur in der neuen Staffel der Serie ihr Comeback feiern wird.

Achtung, Spoiler!

Deadline gab vergangenen Mittwoch bekannt, dass Kate Burton (63) als Ellis Grey zurückkehren wird. Merediths Mutter starb bereits in der dritten Staffel an Alzheimer. In späteren Folgen tauchte sie jedoch noch mehrmals in Flashback-Szenen auf. Zuletzt hatte sie 2019 einen Gastauftritt in einer Folge. In der neuen Staffel steht nun Kates erneute Rückkehr an. Auf welche Art sie in die Storyline eingebaut wird, ist noch nicht bekannt.

Für andere frühere "Grey's Anatomy"-Schauspieler kommt eine Rückkehr wohl nicht infrage. Die ehemalige Cristina-Darstellerin Sandra Oh (50) erklärte erst vor Kurzem im Podcast "Los Angeles Times' Asian Enough": "Ich habe die Serie vor fast sieben Jahren verlassen. In meinem Kopf ist sie also weg."

Getty Images "Grey's Anatomy"-Star Kate Burton

ABC / Grey's Anatomy Ellen Pompeo in ihrer "Grey's Anatomy"-Rolle Meredith Grey

Getty Images Sandra Oh bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

