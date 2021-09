Yeliz Koc (27) erhält Support! Die Influencerin macht gerade eine schwere Zeit durch. Nicht nur, dass Komplikationen während ihrer Schwangerschaft aufgetreten sind – kurz vor der Geburt ist auch ihre Beziehung zu Jimi Blue Ochsenknecht (29) in die Brüche gegangen. Was nun folgte, ist eine öffentliche Rosenschlacht, während der Yeliz ihrem Ex bereits schwere Vorwürfe gemacht hat. Auf die Unterstützung ihrer Freundin Evanthia Benetatou (29) kann sie allerdings immer zählen!

Das machte die ehemalige Bachelor-Kandidatin nun auf Instagram deutlich: Eva finde es sehr traurig, was zwischen den werdenden Eltern gerade passiert. "Zumal ich mich auch privat mit Yeliz sehr gut verstehe, und es tut mir einfach von Herzen leid." Sie legt Yeliz nahe, sich nun voll und ganz auf sich und ihre ungeborene Tochter zu konzentrieren. "Lass dir von niemandem etwas einreden, du bist eine starke Frau und du wirst das alles meistern", ist sich Eva sicher. "Sobald du dein Glück in den Armen halten wirst, vergisst du die ganze Welt um dich herum."

Yeliz reagierte auf ihrem Account auf die liebevollen Worte ihrer Freundin: Sie repostete Evas Statement und machte mit Herz-Emojis und betenden Händen klar, wir dankbar sie für den Support ist. Was genau zwischen ihr und Jimi vorgefallen ist, wissen die Fans bisher noch nicht – Yeliz versprach allerdings, über alles auszupacken.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 34. Schwangerschaftswoche

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

