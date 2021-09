Große Sorge um Fürstin Charlène (43)! Erst vor wenigen Tagen konnte sich die Fürstin von Monaco über einen Besuch ihrer Familie freuen. Nach mehreren Monaten der Trennung konnte sie endlich Ehemann Albert II von Monaco (63) und ihre beiden Kinder Prinzessin Gabriella (6) und Prinz Jacques (6) wieder in die Arme schließen. Der Hintergrund: Die gebürtige Südafrikanerin durfte seit dem Frühjahr wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion nicht mehr in den Flieger steigen und musste in ihrer Heimat verweilen. Und nun das: Charlène soll jetzt wegen ihrer Erkrankung in eine Klinik eingeliefert worden sein!

Laut Bild habe der Krankenhausaufenthalt von Charlène mit ihrer Infektion zu tun. Die Fürstin habe Mittwochnacht einen Zusammenbruch erlitten und sei deswegen in eine Klinik eingeliefert worden. Diese Information sei laut dem Blatt von der Schwägerin der zweifachen Mutter, Chantell Wittstock, mitgeteilt worden. Weitere Details über den Zustand der 43-Jährigen seien bisher nicht bekannt.

Erst Mitte August hatte sich Charlène einer vierstündigen Operation unterzogen. Laut einer Pressemitteilung des monegassischen Palastes sei die Fürstin zu dem Zeitpunkt nach der Vollnarkose in der Erholungsphase gewesen und habe sich auf den anstehenden Besuch ihrer Familie gefreut – die dann wenig später auch eintraf.

Anzeige

Christian Sperka Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène in Monaco 2019

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène, Prinz Albert II. und ihre beiden Kinder in Monaco im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de