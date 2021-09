Punktet Maxime Herbord (27) bei den Bachelorette-Zuschauern? Die Liebessuche der Halbniederländerin neigt sich langsam dem Ende zu. In rund zwei Wochen entscheidet sich, wem sie ihre letzte Rose überreichen wird. Neben zahlreichen freiwilligen Abgängen und dem Gefühlswirrwarr mit Julian Dannemann (28) und Leon Knudsen (33) hielt die diesjährige Staffel aber keine so richtigen Aufreger parat. Fällt das Urteil der Zuschauer trotzdem positiv aus oder gehen sie hart mit der Rosenverteilerin ins Gericht?

"Ich bin leider ein wenig enttäuscht von der diesjährigen Bachelorette", äußerte ein User auf Instagram unter einem Promiflash-Beitrag und gab zu, sich etwas mehr Spannung erhofft zu haben. Obwohl Maxime als Person bei den Fans super ankommt und ihre nette Art immer wieder hervorgehoben wird, findet die Internet-Community den TV-Auftritt insgesamt schlicht zu langweilig. "Eine nette Frau, aber sehr langweilig, kindisch und null Feuer in sich", kommentierte ein weiterer Nutzer. Auch die Entscheidungsschwierigkeiten der Brünetten, die ständig betont, nicht zu wissen, ob ihr Herz wirklich für jemanden schlägt, nerven einige Zuschauer. "Sie weiß nicht, was sie will", ärgerte sich ein User.

Tatsächlich hatte aber auch Maxime selbst teilweise Angst, zu wenig aufregend zu wirken. "Manchmal überlege ich, ob ich für Zico nicht zu langweilig bin. Ich habe immer Angst, dass ich dem nicht gerecht werde. Dass ich vielleicht zu zurückhaltend bei ihm bin", gestand sie nach einem Date mit dem mittlerweile ausgeschiedenen Zico Banach (30). Der schien aber ganz anderer Meinung zu sein und äußerte bis zuletzt großes Interesse an der 27-Jährigen.

