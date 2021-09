Guy Pelly wird zum dritten Mal Vater! Schon seit Kindertagen sind er, Prinz Harry (36) und Prinz William (39) eng miteinander befreundet. Tatsächlich richtete Guy 2011 vor Williams Hochzeit mit Herzogin Kate (39) den Junggesellenabschied für ihn aus. Er wurde später sogar Patenonkel von Williams dritten Sohn Prinz Louis (3). Jetzt verkündete Guy, dass er und seine Frau Elizabeth Wilson ihr drittes gemeinsames Kind erwarten.

Wie The Sun berichtet, sind Guy und seine Frau zum dritten Mal in freudiger Erwartung. Der Unternehmer und die Holiday-Inn-Erbin Elizabeth gaben sich 2014 das Jawort und sind bereits stolze Eltern von zwei kleinen Mädchen. Harry soll seinem Jugendfreund auch heute noch sehr nahestehen. Vielleicht steht schon bald ein Playdate für die Kinder von Guy und den Sussexes an. Harry und Meghan begrüßten selbst erst kürzlich ihre Tochter Lilibet Diana auf der Welt. Ihr Sohn Archie Harrison (2) ist inzwischen schon zwei Jahre alt.

Guys Tage als Partytier scheinen endgültig gezählt zu sein. Noch vor wenigen Jahren feierte er zusammen mit Harry die Nächte in den Londoner Clubs durch. Heute ist er glücklicher Familienvater. Vielleicht wird ja einer seiner royalen Freunde der Patenonkel seines jüngsten Sprosses.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Hochzeit am 29. April 2011

Getty Images Guy Pelly und seine Frau Elizabeth Wilson

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie bei Bischof Desmond Tutu

