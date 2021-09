Julian Evangelos (29) präsentiert seine knackige Kehrseite! Der Influencer und seine Freundin Stephanie Schmitz (27) sind eigentlich überglücklich. Gerade erst zog das Love Island-Pärchen in sein erstes gemeinsames Eigenheim. Doch eine Sache stört den 29-Jährigen an seiner Liebsten: Wenn es nach Julian geht, zieht sich die Blondine manchmal etwas zu sexy an. Jetzt dreht der Hottie den Spieß um – und posiert selbst in Stephis Tanga-Höschen!

Seit einigen Tagen urlauben die Turteltauben in Griechenland. Von dort teilte Julian jetzt einige Clips via Instagram, in denen er sich erneut über einen knappen Badeanzug seiner Verlobten ärgert. Als Konsequenz zwängt er sich selbst in einen ihrer Bikinislips: "Schatz, ich finde das echt richtig doof dass du immer so krasse Bikinis trägst. Das hast du jetzt davon", kommentiert er die Aktion – und raubt Stephi die Sprache.

Doch hinter Julians Scherz steckt auch ein Fünkchen Wahrheit: Im Promiflash-Interview verriet der ehemalige Bachelorette-Kandidat bereits, dass er früher sehr mit Eifersucht zu kämpfen hatte. "Das ist ein Beziehungskiller!", erklärte er. Heute sei er da aber entspannter.

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Reality-TV-Stars

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos im Urlaub 2021

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

