Marcel Maurice Neue (32) und Laura Hink geben nun ganz private Einblicke in ihre Beziehung! Im vergangenen Juli hatten die Berlin - Tag & Nacht-Darsteller endlich offiziell bekannt gegeben, dass sie seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben gehen. Am 25. August feierte der Schauspieler seinen ersten Geburtstag an der Seite seiner Partnerin – und für diesen Anlass hatte sich die Influencerin natürlich auch etwas ganz Besonderes überlegt: Gegenüber Promiflash verrieten die zwei Turteltauben jetzt, wie sie Marcels Ehrentag verbracht haben!

Im Gespräch mit Promiflash schwärmte der 32-Jährige regelrecht von seinem Geburtstag. Er sei zunächst arbeiten gewesen und habe danach mit seiner Laura eine Spritztour durch Berlin gemacht. "Wir haben uns dann dazu entschlossen, zu Hause den Abend weiter ausklingen zu lassen", berichtete Marcel. Das Paar habe sich für einen entspannten Filmabend entschieden – und dabei auf der Couch gekuschelt.

Natürlich habe die Laiendarstellerin den Fußballfan auch mit einigen Präsenten überrascht. "Er hat von mir eine Tour durch die Allianz-Arena bekommen", erzählte sie. Zusätzlich habe Laura ihrem Liebsten noch ein Portemonnaie geschenkt. "Und wir wollen noch zusammen in den Urlaub fliegen und schenken uns gegenseitig die Reise", fügte Marcel an.

Anzeige

RTL2 Marcel Maurice Neue, "Berlin – Tag & Nacht"-Star

Anzeige

Instagram / mrjay26 Laura Hink und Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

Instagram / laura__hnk Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de