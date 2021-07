Sie teilen ihr Liebesglück! Der Krätze-Darsteller Marcel Maurice Neue (31) ist als Berlin – Tag & Nacht-Gesicht der ersten Stunde nicht mehr aus der beliebten Daily wegzudenken. Seit vergangenem Jahr ist auch Laura Hink in der Sendung zu sehen und spielte sich als aufsässige Schülerin Lynn in die Herzen der Fans. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder gemunkelt, dass Marcel und Laura ein Paar seien: Gegenüber Promiflash machten sie ihre Beziehung jetzt offiziell!

"Bei mir hat es ungefähr im Oktober letzten Jahres angefangen, dass ich Gefühle für Marcel entwickelt habe", erzählte Laura im Promiflash-Interview. Bei Marcel habe es etwas länger gedauert, schmunzelte sie. Doch im Dezember sei auch bei ihm der Funke übergesprungen: "Ich habe endlich begriffen, was Laura für eine tolle Frau ist. Trotzdem haben wir erst mal alles geheim gehalten."

Ihre Liebe unter dem Radar zu halten, sei gar nicht so einfach gewesen, fügte Laura hinzu: "Wir haben uns in der Öffentlichkeit nicht geküsst und nicht Händchen gehalten, immer aufgepasst, dass uns niemand dabei sieht." Dass die Geheimniskrämerei nun ein Ende hat, freut die beiden sichtlich: "Jetzt müssen wir uns nicht mehr verstecken. Das ist ein sehr schönes Gefühl!"

"Berlin – Tag & Nacht": montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW

