Süße Überraschung von Cardi B (28)! Die Rapperin gab erst im Juni bekannt, dass sie und Ehemann Offset (29) nach Töchterchen Kulture (3) nun ein zweites Kind erwarten. Das Musikerpaar trat gemeinsam bei einer Awardshow auf – und Cardi präsentierte dabei ganz stolz ihren bereits kugelrunden Babybauch. Nun hat das Warten auf den zweiten Nachwuchs endlich ein Ende: Cardi und Offset sind wieder Eltern geworden.

Das gab die 28-Jährige jetzt via Instagram bekannt. Sie postete ein Foto direkt aus dem Krankenhausbett, auf dem sie und Offset ihr kleines Wunder liebevoll in den Armen halten. Dazu schrieb sie lediglich: "04.09.2021" – also das Geburtsdatum ihres Babys. Außerdem fügte sie ein Dinosaurier-, Teddybär- und ein blaues Herzemoji hinzu.

Wie auch schon während ihrer Schwangerschaft hielt Cardi sich auch bei der Geburtsverkündung mit weiteren Details zurück. Den Babynamen verriet sie bisher zum Beispiel noch nicht. Auch, ob sie sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen kann, ist noch ihr süßes Geheimnis. Das blaue Emoji und die blaue Decke könnten aber Hinweise auf einen Jungen sein.

Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de