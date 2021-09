Wie kommen Marcel Maurice Neue (32) und Laura Hink während der Dreharbeiten zu Berlin - Tag & Nacht miteinander klar? Im vergangenen Juli machten die Schauspieler ihre Beziehung publik. Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr am Set der RTL2-Daily kennengelernt: In dem Format spielen die zwei Turteltauben die Geschwister Krätze und Lynn. Doch wie ist es für das Paar eigentlich, gemeinsam vor der Kamera zu stehen? Darüber sprachen Marcel und Laura nun mit Promiflash.

"Es ist schon manchmal cringe", gab der 32-Jährige ehrlich im Promiflash-Interview zu. Natürlich sei es für ihn und seine Liebste manchmal gewöhnungsbedürftig, in der Serie ein Geschwisterpaar zu spielen. "Aber ich muss sagen, wenn ich in meiner Rolle bin, dann bin ich in meiner Rolle", erklärte Laura ihre Haltung. "Aber wenn es Zweierszenen sind [...] und wenn man sich anfasst, dann ist es schon ab und an im Kopf so ein bisschen cringe", fügte Marcel an.

Deshalb achte das Paar auch total darauf, am Set auf Turteleien zu verzichten. "Wenn man halt eine Umarmung braucht, nimmt man die sich", erzählte die Influencerin. "Aber sonst muss es schon ein Kollegenverhältnis sein", stellte der Berliner klar. Für die beiden sei es total wichtig, Arbeit und Privates voneinander zu trennen.

