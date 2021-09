Maxime Herbord (27) kann es den Zuschauern nicht recht machen. Die Influencerin musste bei Die Bachelorette einige Körbe einstecken: Unter anderem sind auch Leon Knudsen (33) und Julian Dannemann (28) freiwillig abgereist. Das Problem: Ausgerechnet mit den beiden hätte sich die Brünette mehr vorstellen können. Kurz vor ihrer Entscheidung im Halbfinale betonte Maxi das erneut und zog damit den Ärger vieler Fans auf sich. Sie finden es den Finalisten gegenüber unverschämt, ständig den ausgeschiedenen Kandidaten hinterherzutrauern.

"Das ist keine so schöne Aussage für diejenigen, die jetzt noch dabei sind. Falls irgendjemand von ihnen noch irgendwo etwas Stolz hat, sollte er spätestens jetzt die Sendung verlassen. Wer möchte schon gerne die dritte oder vierte Wahl sein?", kommentierte ein Zuschauer auf Twitter. Ein anderer fand ebenfalls, dass eindeutig bemerkbar sei, dass die Favoriten der 27-Jährigen längst nicht mehr dabei sind. "Wenn sie einen Rest an Glaubwürdigkeit behalten will, nimmt sie gar keinen! Das wäre ehrlich und würde ihr sicher niemand übel nehmen!", schrieb der User im Netz.

Allerdings haben genau damit ein paar andere Zuschauer wiederum Probleme. Sie finden nämlich nicht, dass die letzte Rose eine so krasse Bedeutung hat – und können die Entscheidungsschwierigkeiten der Bachelorette deshalb nicht nachvollziehen. "Manchmal scheint Maxime zu vergessen, dass sie nicht in der US-Version ist. Sie muss die auserwählte Person am Ende nicht direkt heiraten. Es reicht auch eine allgemeine Anziehung mit anschließendem Kennenlernen ohne Kameras", lautete ein weiterer Fan-Kommentar.

