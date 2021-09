Giovanni Zarrella (43) hat ein ganz besonderes Verhältnis zu seiner Mama Clementina! Dass der Musiker ein absoluter Familienmensch ist, dürfte mittlerweile eigentlich fast jedem bekannt sein: So schwärmte er bereits im Dezember 2019 von der langjährigen Ehe seiner Eltern und machte klar, dass die beiden die größten Vorbilder für ihn seien. Jetzt plauderte der Sänger aus, dass seine Mama aber auch manchmal ganz schön streng mit ihm sei!

Im Gespräch mit Bild sprach der 43-Jährige nun ganz offen über seine Familie. "Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gnadenlos ehrlich meine Mama sein kann", berichtete Giovanni. Sobald Clementina ihn ansehe, wisse sie sofort was in seinem Kopf gerade vorgehe. "Und deshalb ist sie auch die Einzige, die mich mit ihrer Kritik bis auf die Unterhose ausziehen kann und darf", witzelte er.

Tatsächlich sei es in den vergangenen Jahren schon des Öfteren vorgekommen, dass die 63-Jährige mit dem Auftreten ihres Sohnes nicht zufrieden gewesen war – auch bei seinen öffentlichen Performances. "Giovanni, schöne Sendung am Samstag, hast gut gesungen. Aber die Haare sind anders. Giovanni, die Haare sind zu lang", erinnerte sich der Moderator an ein Gespräch mit seiner Mutter zurück.

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella mit seiner Familie

Getty Images Sänger Giovanni Zarrella

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, Musiker

