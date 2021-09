Dagmar Wöhrl (67) ist in tiefer Trauer. Die Die Höhle der Löwen-Bekanntheit musste in den vergangenen Jahren schon einmal einen großen Verlust verkraften. Vor zwanzig Jahren war ihr Sohn Emanuel im Alter von gerade einmal 13 Jahren gestorben, als er vom Dach seines Elternhauses gestürzt war. Vor wenigen Tagen erlitt Dagmar erneut einen schweren Schicksalsschlag: Sie musste sich für immer von ihrer Mutter Annemarie Winkler verabschieden.

"Ich konnte leider in den letzten Stunden nicht bei ihr sein", berichtete die Unternehmerin im Gespräch mit Bild. Annemarie sei vergangene Woche im Alter von 96 Jahren friedlich zu Hause eingeschlafen. Zum Zeitpunkt ihres Todes sei Dagmar in Kenia gewesen, um eines ihrer wohltätigen Projekte zu unterstützen. "Meine Mutter wusste das, hatte selbst immer für das Waisenhaus in Thikka gespendet", erinnerte sie sich zurück. Als die Unternehmerin zurück nach Deutschland reiste, war Annemarie bereits tot. "Der Verlust, den ich spüre, ist nicht in Worte zu fassen", erklärte sie.

Auch auf ihrem Instagram-Account widmete die CSU-Politikerin ihrer Mama einen herzergreifenden Beitrag: Sie teilte eine ganze Reihe von Fotos mit Annemarie – und drückte in der Kommentarspalte unter dem Post ihre tiefe Trauer aus. "Ich wusste, dieser Tag würde kommen und trotzdem nimmt es mir den Atem", notierte sie und fügte an: "Du bist für immer in meinem Herzen."

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl mit ihrer Mutter Annemarie Winkler

Anzeige

Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de