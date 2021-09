Bei den Wollnys sind die Frauen an der Macht! Die beliebte TV-Großfamilie um Silvia Wollny (56) und Co. setzt sich zum Großteil aus weiblichen Mitgliedern zusammen. In den neuen Folgen ihrer eigenen Realityshow wird nun die Schwangerschaft von Sarafina Wollny (26) und ihrem Mann Peter (28) thematisiert. Damals rätselte das Paar noch, welches Geschlecht ihre Twins haben werden. Doch die Familie war sich relativ sicher, dass es wieder Mädchen sein werden!

"Man hat sich einfach schon daran gewöhnt, dass der Nachwuchs hier weiblich ist", verriet Sylvana Wollny (29). Aus diesem Grund schlug die Familie anfangs auch nur Mädchennamen für den Nachwuchs vor. Bald-Papa Peter war genau diese Einstellung ein Dorn im Auge: "Das ist natürlich wieder typisch Wollny, dass da nur wieder Mädelsnamen in die Runde geworfen werden." Doch seine Liebste versuchte ihn zu beruhigen und rechtfertigte sich: "Die Mädels bleiben in der Überzahl!"

Letztendlich kam nun aber doch alles anders als erwartet: Sarafina und Peter wurden Eltern von zwei Söhnen. Ihre beiden Jungen Emory und Casey sind der volle Stolz der frischgebackenen Eltern. Und auch Oma Silvia ist ganz angetan, endlich männlichen Nachwuchs in der Familie begrüßen zu dürfen: "Die Jungs bekommen die Lederhosen an!"

